Адреса и контакты: Москва
Наши телефоны
- Телефон:
- +7 (495) 414-29-79
- Факс:
- +7 (495) 616-66-14
- Часы работы:
- пн-пт с 9:00 до 18:00. Сейчас в Москве — 2:19.
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- Общие вопросы:
- info@pergam.ru
- По вопросам партнерства:
- vip@pergam.ru
Наш адрес
- Почтовый адрес:
- 129164, Москва, Проспект Мира, 124, а/я 38, АО «ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ».
- Офис:
- Москва, проезд Ольминского, 3Аc3, 8 этаж
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Руководители отделов продаж
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Дмитрий Комиссаров
Диагностика подземных коммуникаций
+7 (495) 414-29-79
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Николай Горохов
Электроэнергетический отдел
+7 (495) 414-29-79
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Александр Кудрявцев
Тепловизоры. Мачты. ОЕМ
+7 (495) 775-75-25 доб. 314
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Андрей Аксёнов
Контроль технологических процессов
+7 (495) 775-75-25 доб. 240
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Константин Сливенко
Поиск утечек газа+7 (495) 414-29-79 gasleak@pergam.ru
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Игорь Любич
Неразрушающий контроль
+7 (495) 414-29-79
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Геннадий Егоров
Cервисный центр
+7 (495) 414-29-79
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Роман Ряполов
Тепловизоры и УФ-камеры
+7 (495) 775-75-25 доб. 148