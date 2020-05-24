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Промышленное диагностическое оборудование и инжиниринг — ПЕРГАМ

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+7 (495) 414-29-79
info@pergam.ru с 9:00 до 18:00

Адреса и контакты: Москва

ПЕРГАМ-Москва

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Наши телефоны

Телефон:
+7 (495) 414-29-79
Факс:
+7 (495) 616-66-14
Часы работы:
пн-пт с 9:00 до 18:00.   Сейчас в Москве — 2:19.

Напишите нам

Общие вопросы:
info@pergam.ru
По вопросам партнерства:
vip@pergam.ru

Наш адрес

Почтовый адрес:
129164, Москва, Проспект Мира, 124, а/я 38, АО «ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ».
Офис:
Москва, проезд Ольминского, 3Аc3, 8 этаж

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